Esta etapa sigue sumando comunas debido a la situación sanitaria. Conoce acá qué se puede hacer y qué no con Pase de Movilidad.

El Plan Paso a Paso sigue contemplando modificaciones en base a la situación sanitaria del país, que en las últimas semanas ha arrojado cifras preocupantes respecto al aumento de casos de Covid-19.

En ese sentido, ayer se anunciaron nuevos cambios en fases comunales, donde Petorca y Algarrobo retrocedieron a Fase 2 de Transición, mientras 26 pasaron de Fase 4 de Apertura Inicial a Fase 3 de Preparación.

Con ese panorama, el Pase de Movilidad ha cobrado mayor relevancia para acceder a las libertades del Plan Paso a Paso. Para obtenerlo, se debe tener esquema completo de vacunación y pasar 14 días desde aquello.

A continuación, te contamos qué se puede hacer en Fase 2 de Transición.



¿Qué se puede hacer en Fase 2 de Transición?

La Fase 2 de Transición contempla las siguientes libertades:

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

La asistencia es voluntaria y la apertura es permitida. Se permiten también clases presenciales en Educación Superior.



Reuniones en residencias particulares

Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.



Atención presencial a público

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales. En lugar cerrado o abierto debe haber aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.



Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas. Lo mismo en gimnasios.







Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad (por ej, 15% del aforo y un máximo de 50 personas en espacios abiertos).

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

- Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.



Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.