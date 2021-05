Pase de Movilidad | ¿Puedo usarlo como reemplazo del permiso de trabajo?

Desde que se anunció el Pase de Movilidad por parte del gobierno, de inmediato surgieron fuertes cuestionamientos por parte del mundo científico, debido a la delicada situación sanitaria por la que atraviesa el país.

Sin embargo, de igual forma comenzó a regir desde hoy la medida, que permite el desplazamiento de personas que hayan completado las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 más los 14 días de espera para alcanzar la inmunización.

En concreto, con el pase sirve como reemplazo del Permiso de Desplazamiento General de Comisaría Virtual –el cual solo se pueden obtener dos veces a la semana- y también se puede utilizar para realizar viajes interregionales en comunas con Fase 2.

Para el caso de menores de edad, deben ir acompañados de tutores que cuenten con el documento.

¿Puedo usarlo como reemplazo del permiso de trabajo?

Si bien el Permiso de Movilidad habilita el desplazamiento de quienes cumplan con el esquema vacunatorio completo, no permite saltarse los protocolos del Plan Paso a Paso.

Por lo anterior, el pase no sirve como reemplazo del Permiso Único Colectivo y no se puede ir a trabajar en empleos considerados como no esenciales en la Fase 1, mientras que en la Fase 2, no se puede utilizar para trabajar los fines de semana.