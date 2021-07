Pase de Movilidad | ¿Cómo descargar el carnet verde si no tengo Clave Única?

Con la positiva evolución de la pandemia del coronavirus se han podido flexibilizar las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria. Sin embargo, las mayores libertades no son para todos, sino que benefician principalmente a quienes hayan completado su esquema de vacunación contra el Covid-19 y por lo tanto cuenten con el Pase de Movilidad.

Este documento ha adquirido incluso más importancia de la que tenía en el momento en que comenzó a regir, ya que además de entregar mayores libertades en cuanto al desplazamiento, también favorece a quienes quieren asistir a distintos establecimientos o realizar determinadas actividades, como ir a cines, restaurantes o viajar al extranjero.

Obtener el Pase de Movilidad es un trámite muy sencillo, pero podría dificultar a quienes no cuenten con Clave Única. A continuación te explicamos si es posible obtener el Carnet Verde sin dicha clave.



¿Cómo obtener el Pase de Movilidad sin Clave Única?

Para obtener el Pase de Movilidad debes ingresar al sitio web mevacuno.gob.cl. Una vez dentro existe la posibilidad de iniciar sesión con Clave Única o con email y contraseña.

Quienes no cuenten con Clave Única pueden optar por la segunda opción. No obstante, una vez que ingresen a la plataforma se solicitará verificar la identidad con Clave Única. Por lo tanto, no es posible obtener el Pase de Movilidad sin Clave Única.

Revisa AQUÍ cómo obtener tu Clave Única para descargar el Pase de Movilidad.

Recuerda que si tienes 70 años o más, no será necesario que portes el Pase de Movilidad, puesto que en su lugar podrás hacer uso de la Tarjeta de Vacunación que te entregaron al momento de vacunarte.