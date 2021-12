El Pase de Movilidad se entrega a todas las personas que completaron su proceso de vacunación contra el Covid-19 y cumplieron los 14 días desde la segunda dosis de las vacunas proporcionadas por el Minsal. Y a partir del mes de diciembre es obligatorio para las personas mayores de 45 años haber recibido la dosis de refuerzo para obtener el pase habilitado, esta medida también se suma a los mayores de 18 años a partir de enero de 2022.

Sí bien la vacuna no es obligatoria, quienes no portan el Pase de Movilidad no tendrán las mismas libertades y accesos a los distintos recintos que exigen el pase verde. Por ejemplo tendrán acceso a cines, estadios, restaurantes, y no podrán realizar viajes interregionales ni internacionales.

Si ya tienes la dosis de refuerzo y no sabes cómo actualizar tu Pase de Movilidad, te contamos a continuación cómo hacerlo.

¿Cómo y dónde sacar el Pase de Movilidad actualizado?

Si ya recibiste tu dosis de refuerzo, el sistema actualizará automáticamente tu Pase de Movilidad. Si quieres corroborar esa información o descargar tu Pase de Movilidad, puedes hacer clic AQUÍ y podrás ingresar al sitio y ver tu pase.

Se puede acceder a la plataforma con Clave Única, N° Serie Cédula de Identidad y Correo Electrónico. Luego ve a la sección “Mis Vacunas” y listo, podrás descargar tu Pase de Movilidad y corroborar que está actualizado con la Dosis de Refuerzo.