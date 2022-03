13:15 minutos del miércoles 23 de marzo. Desde el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez despega un avión con rumbo a Países Bajos, en el vuelo iba todo normal, salvo un pequeño gran detalle: al abordo se encontraba la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, a quien minutos antes se le había confirmado una condena a pena de 5 años y 1 día de cárcel efectiva.

Apenas tres minutos antes de su salida del país, a eso de las 13:12, los ministros de Segunda Sala de la Corte Suprema de Antofagasta firmaban el rechazo al recurso de nulidad presentado por la defensa de la autoridad comunal, motivo por el cual debía ser trasladada a la cárcel femenina de Antofagasta.

La historia de Karen Rojo comenzó mucho antes, eso sí. Corría el 2018 cuando la exautoridad de la capital regional era formalizada por fraude al fisco. Rojo contrató asesorías de comunicación estratégica a través de la Corporación de Desarrollo Social por más de $23 millones entre el 2015 y 2016. Producto del caso, a finales del 2020 fue condenada a pena efectiva de cárcel de 5 años y 1 día; su defensa interpuso un recurso de nulidad, el cual finalmente fue rechazado apenas unos minutos antes que despegara su vuelo rumbo a Holanda.

¿Cómo salió del país si estaba condenada?

Volvamos al miércoles 23 de marzo. A eso de las 10:00 AM llega al aeropuerto y una hora después pasó por el control de la PDI. Según declaró con posterioridad la policía civil, “al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país”. ¿El motivo?, Rojo no tenía ninguna cautelar que impidiera su viaje al extranjero.

Por extraño que suene, pese a estar condenada desde fines del 2020, el Poder Judicial no interpuso medida de arraigo nacional mientras se analizaba el recurso de nulidad. En junio del 2018, durante la audiencia de formalización quedó con dicha cautelar, la cual fue revocada por la Corte de Apelaciones apenas días después. Desde aquel entonces a la fecha el Juzgado de Garantía y en el Tribunal Oral en lo Penal no ingresaron solicitud de nuevas cautelares.

La búsqueda de Rojo

Aunque parece un escape de último momento, la salida del país de Karen Rojo fue premeditada. Un día antes de abordar el vuelo, Rojo pagó sobre $950 mil en un pasaje a Países Bajos, país donde no existe convenio de extradición con Chile, por lo que no se podría su repatriación por vía judicial.

Aún así, tras conocerse que abandonó Chile, el Juzgado de Garantía de Antofagasta emitió una orden de detención en su contra durante la tarde de este jueves. En paralelo la Interpol Santiago solicitó la publicación de una notificación roja a requerimiento de la Fiscalía Nacional.