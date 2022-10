Las Isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Colmena, Nueva Más Vida y Cruz Blanca sumaron un nuevo problema a su complicado presente. Y otra vez en en plano judicial. El abogado Matías Coll del Río interpuso una querella criminal en contra del ex Superintendente de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Luis Romero Strooy, y las isapres Banmédica, Vida Tres, Consalud, Colmena, Nueva Más Vida y Cruz Blanca, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito informático y lavado de activos desde octubre de 2011 a la fecha.

La querella apunta a que Luis Romero Strooy, nombrado como Superintendente de Salud en julio de 2010 por el ex Presidente Sebastián Piñera y el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, habría instruido a través de un oficio ordinario a los directores y gerentes generales de las Isapres a “congelar” el precio por cambio de tramo etario establecido a partir de la tabla de factores de riesgo pactada en los contratos con sus afiliados. Esto, como medida para contrarrestar los efectos de la sentencia entregada por el Tribunal Constitucional que el 6 de agosto de 2010 declaró inconstitucionales las normas legales que permitían alzas exponenciales del precio de los planes de salud por razones etarias.

De manera simultánea y coincidente en el tiempo, todas las Isapres obedecieron la instrucción del oficio ordinario enviado el 18 de marzo de 2011 por el ex Superintendente de Salud, dejando de cumplir con la obligación legal que tenían de reducir el factor de riesgo etario de sus beneficiarios, y lo que por consecuencia bajaría el precio de los planes de salud a los afiliados que correspondiera.

¿A cuánta agente afectó este tema?

Esta modificación unilateral de los contratos de salud afectó a cientos de miles de beneficiarios cuyos factores de riesgo debían reducirse al cumplir una determinada edad. “Estamos hablando principalmente de todos los niños y niñas que cumplieron 2, 5 o 6 años de edad durante el periodo comprendido entre el año 2011 y 2020, pero también de todas las mujeres que en ese mismo lapso de tiempo cumplieron 38 o 40 años, cuyos factores de riesgo se debían reducir al salir de la edad considerada fértil, lo que debía traducirse en una reducción de la cotización que pagaban por sus planes de salud”, dijo el abogado querellante.

Según el escrito judicial, las Isapres alteraron el algoritmo que se emplea para calcular la cotización total a pagar, apropiándose de cotizaciones superiores a las pactadas durante una década.

La querella explica que en los últimos diez años, las Isapres habrían percibido por concepto de “excesos de cotización” entre los 630 y los 810 mil millones de pesos, “lo que de corroborarse lo convertiría en el mayor fraude contable de la historia de nuestro país”, advirtió Coll.

Ya hay 11.213 afiliados que se percataron de la modificación unilateral de sus contratos y reclamaron formalmente por la no reducción de los factores etarios de sus beneficiarios, casos en los cuales la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud falló a favor.

La querella criminal por colusión contra el ex superintendente de salud Luis Romero Strooy y las Isapres fue declarada admisible el 21 de octubre de 2021 por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y remitida al Ministerio Público para ser investigada. Los involucrados ya están siendo citados a declarar, entre ellos el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Los interesados en saber si pueden participar de esta querella podrán acceder, próximamente, a la plataforma www.auditesuscuentas.cl donde podrán chequear su situación.