"Ojalá no avance": ministra comenta posible acusación constitucional a Presidente Boric

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, se refirió al complejo panorama político desatado luego de los indultos presidenciales. En dicho contexto, la titular de la Segpres calificó como “extraordinariamente serio” el que parte de la oposición piense en levantar una acusación constitucional contra el Presidente Boric.

De acuerdo a la ministra, en cuanto a la crisis generada por los indultos, “por un lado, tenemos la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos, quien cuenta con todo nuestro respaldo y apoyo. El plan es demostrar que tanto constitucional, legal y reglamentariamente, ha habido una conducta y procedimientos que se han ajustado a estos tres tipos de regulación”.

En la misma línea, aseguró que el arribo del ministro Cordero a Justicia tiene la finalidad de elaborar la estrategia del Ejecutivo: “ha venido a reforzar y generar un pilar de sustento en torno a estos temas. Ahí hay un abordaje del tema que es central, porque la acusación constitucional va a tener un espacio de exposición mediática, va a seguir la discusión pública y lo relevante es centrar los esfuerzos en establecer la juridicidad de las acciones”.

Acusación Constitucional contra Presidente Boric

“Una eventual acusación constitucional contra el Presidente de la República nos parece un tema extraordinariamente serio y complicado, y esperamos que sea evaluado con rigurosidad y pensando, sobre todo, en la vida de todas y todos los chilenos, para no generar un ambiente de inestabilidad”, indicó.

Dentro del mismo marco, la ministra pidió que la acusación “ojalá no avance y no prospere”. En caso de presentarse un líbelo, se enmarcaría en la misma línea de la acusación “que tenemos interpuesta en contra la ex ministra Ríos, en cuanto a un procedimiento. Eso es lo que nos ocupa de la acción del ministro de Justicia”.

“Cuando se resuelva la acusación constitucional, se va a alivianar el tema político. Acá hay que actuar con mucha templanza, fuerza, determinación, y con mucha rigurosidad”, apuntó la titular de la Segpres.