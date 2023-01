“Creemos tener los votos”. Desde Apruebo Dignidad ya se encuentran trabajando para que la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, sea desechada por falta de fundamentos jurídicos en la acción.

Recordemos que Jackson fue acusado por el Partido Republicano por “abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad”, todo esto, a raíz que se le pidiera la renuncia a la ex Seremi Metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien apuntó a presiones políticas.

En cuanto al curso de la acusación, entre este lunes y martes, la Comisión Revisora de la Cámara debe remitir el informe a la Sala, para que sea votado el posteriormente en el pleno de la Cámara Baja. Se acordó que dicha votación sea el jueves, lo cual deberá ratificarse recién este miércoles.

Por otro lado, desde La Moneda ya se activó el trabajo con el que se busca asegurar los votos oficialistas, ante un escenario de dudas por posibles pareos o ausencias de parlamentarios el día de las votaciones. Quien lidera el trabajo de cuadrar al sector dentro del parlamento, es el PC Boris Barrera, quien vislumbró “tener los votos” para que la acusación no prospere.

“Creemos tener los votos. Estamos trabajando para asegurarlos: que no haya nadie fuera del país, nadie con licencia. Creemos que no hay fundamentos. Creemos que la derecha está levantando estos temas para encubrir los problemas que tienen en Vitacura con el exalcalde Torrealba, con la posibilidad del ex intendente Guevara”, señaló.

“No cumple con los requisitos de fundamentación”

El abogado del ministro en la comisión, William García, explicó que la estrategia es demostrar, en la “cuestión previa”, que la acusación no tiene fundamentos de admisibilidad.

“Nosotros estamos planteando una cuestión previa de admisibilidad de la acusación planteada. La acusación no cumple con los requisitos de fundamentación. Por lo tanto, creemos que solo por esa razón, de forma, debe ser rechazada. Al ministro Jackson no le cupo participación en los hechos”, argumentó el defensor.