Mientras el gobierno y los trabajadores de Codelco siguen enfrentados por el cierre de la fundición de Venanas, hubo un nuevo episodio de intoxicación en Quintero.

El anuncio del cierre de Ventanas provocó una paralización de los trabajadores de la minera estatal, pese a que el presidente Gabriel Boric explicó que "a los trabajadores y sus familias no los vamos a dejar solos. Nuestro gobierno está tomando todas las medidas necesarias para que esta decisión no genere consecuencias negativas sobre los trabajadores de la empresa. Y puedo afirmar con responsabilidad que ningún trabajador se quedará sin su empleo en la compañía”.

Pese a tales frases, los sindicatos de la cuprífera resolvieron ir a paro, lo que comenzó en esta jornada.

Claro que para los habitantes de Quintero, los problemas de salud no han terminado. En esta jornada, una veintena de estudiantes y profesores de la Escuela Básica República de Francia fueron afectados por una intoxicación.

El director del establecimiento, Guillermo Trejo, explicó que los 14 estudiantes y siete funcionarios de la escuela presentaron síntomas como mareos, vómitos y dolor de estómago. "Es importante destacar que se tomaron todos los protocolos y medidas preventivas. Nosotros avisamos al Departamento de Educación y al área de Seguridad, quienes inmediatamente envían a Bomberos para hacer mediciones de gas; y el servicio de Salud trae paramédicos para darle asistencia a nuestros estudiantes", dijo Trejo a CNN Chile.

Ante lo sucedido, el Sindicato Turnados Codelco no se quedó callado y tuiteó: "Si no hay operaciones en división Ventanas, ¿cómo es que siguen ocurriendo episodios de intoxicación? El Gobierno debe dar explicaciones".

El director Guillermo Trejo aclaró que todos los enfermos fueron chequeados en el centro médico comunal y luego fueron enviados a sus domicilios.