No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Finalmente, a eso de las 4:30 horas de la madrugada de este miércoles, se inició el paro nacional en todas las divisiones de Codelco, producto del anuncio de cierre de la fundición Ventanas en la comuna de Quintero.

Un total de 26 sindicatos de la cuprífera estatal comenzaron la paralización de faenas, con el objetivo de revertir la medida e instaurar conversaciones con el ejecutivo y el directorio de Codelco sobre planes de inversión para la sustentabilidad de la fundición.

Respecto al escenario, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja, conversó en entrevista con radio Pauta, señalando que hubiesen esperado una mesa de trabajo previa al cierre de Ventanas, "las cosas se hacen conversando, no apresurados".

“Estamos esperando un llamado del Gobierno o del presidente del directorio de Codelco, si hay intensiones de cambiar la decisión o podemos sentarnos a conversar si hay puntos de equilibrio, con acuerdos concretos y que vayan en el camino de lo que nosotros hemos planteado”.

Eso sí, el presidente del gremio, aclaró que la FTC deja abierta la puerta al cierre de la fundición Ventanas; pero que en el mediano plazo, según sostienen, la solución era una inversión en la contención de la contaminación.

“Creemos que se apresuraron, tomaron una decisión drástica, cuando podríamos habernos sentado a resolver lo puntual, ver el mediano y largo plazo, teníamos y tenemos opciones para eso”, aclaró el representante delos trabajadores.

Pantoja también puntualizó que como sindicato están conscientes del grave daño medioambiental y a la salud que provocan las operaciones de la fundición.

“En el mediano plazo no daba para el cierre en el periodo de este gobierno, pero sí para el largo plazo. Necesitamos resolver el problema de la contaminación. No es menor una comuna saturada y no queremos seguir siendo parte del daño”, comentó el dirigente.