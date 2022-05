Ya resta poco tiempo para que veamos el resultado final de la nueva Constitución que está redactando la Convención Constitucional, ya que el 5 de julio se presentará el proyecto terminado a la ciudadanía.

Luego de eso, el domingo 4 de septiembre será el Plebiscito de Salida en el que se deberá aprobar o rechazar la nueva Constitución. Esta votación será de carácter obligatorio para todas y todos los chilenos que residan en el país.

Pero antes de que todo esto ocurra, la Convención continúa trabajando, y esta semana se difundió un video del constituyente Daniel Stingo (Ind-RD) en el que aparecía diciendo que los ahorros de las AFP no serían heredables.

“No se heredan, porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando”, es lo que dice Stingo en el video que dura solo 10 segundos.

La constituyente UDI, Constanza Hube, difundió el video en su Twiitter y criticó a Stingo. Rápidamente la constituyente Giovanna Roa (RD), le respondió a Hube y la emplazó a no mentir y publicar el video completo en el que Stingo decía lo contrario.

¿Qué dijo Daniel Stingo luego de que el video fuera publicado?

Daniel Stingo salió a responder las criticas, puntualmente al arquitecto Iván Poduje a quien le dijo por redes sociales: “Este tweet es, por decir lo menos, irresponsable. El vídeo no está completo y el sentido de mi declaración es totalmente opuesto al que planteas. La verdad parcial se transforma en mentira”.

Posteriormente, Stingo subió un nuevo tweet con el video completo que dura más de 5 minutos. En este comienza criticando al sistema actual de AFP creado por José Piñera el cual “fue vendido a 30 países y de esos 18 lo botaron”, comenta el abogado.

Luego Stingo señala que “El sistema de seguridad social que se está presentando ahora, claramente, la plata no va a ser de los trabajadores en el futuro, pero la plata que está hoy día, que la gente juntó en el sistema de AFP, va a ser de ellas, no se les va a quitar, va a seguir siendo de ellas y van a heredarla. Eso va a ser así, se ha dicho por todos los tonos”.

Respecto a la frase sacada de contexto con el video cortado, Stingo dice después: “Claro que no es heredable el sistema futuro, porque es un sistema de seguridad social. Hoy la cantidad de plata que tú tienes, la vas a recibir como pensión, después tu conyugue, tu hija, etcétera. Pero el sistema futuro que estamos implementando, que es mixto, no, porque es un sistema de seguridad social no pensado en tu ahorro personal".

Revisa el video completo a continuación: