"Manejo compasivo": ¿Qué significa el término que ocupó el ministro Mañalich para describir a la primera fallecida con Coronavirus?

Esta tarde el Ministro Jaime Mañalich confirmó la primera víctima fatal del Coronavirus en Chile, donde informó que se optó "por un manejo compasivo".

El término empleado por el Ministro de Salud se refiere, en palabras concretas, que se limitó el esfuerzo terapéutico a la hora de tratarla, situación que se realiza por decisión de la familia o la misma persona.

El ex Presidente del Colegio Médico, Enrique París, explicó en T13 detalladamente que el término "manejo compasivo" significa que "algunas familias con mucha conciencia antes de enfermarse dejan por escrito o solicitan que no se sometan a tratamientos extremos, problablemente fallecío de forma tranquila. Esto se realiza si la persona o la familia decide no entrar a la UCI o no hacer metodos invasivos".

La mujer de 83 años, según lo expresado por Mañalich, es la primera fallecida en Chile que tenía el Covid-19.