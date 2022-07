Quedan tan solo 39 días para que se realice una de las votaciones más importantes en la historia de nuestro país, en el Plebiscito de Salida Constitucional cuya fecha está pactada para el domingo 4 de septiembre.

En esa ocasión la ciudadanía tendrá que escoger entre el Apruebo o el Rechazo, para definir si quiere que entre en vigencia la propuesta de nueva Constitución realizada por la Convención Constitucional, o si es que se mantiene la actual carta magna escrita en 1980 en la dictadura militar.

Si deseas votar de manera informada puedes leer de forma gratuita en PDF la propuesta de nueva Constitución ingresando a este ENLACE. Asimismo, puedes escuchar el audiolibro de la propuesta en YouTube o en Spotify.

También, el Gobierno ha impulsado la lectura del documento y tiene a su disposición 900 mil libros físicos para ser repartidos de forma gratuita en distintos puntos del país que puedes revisar AQUÍ.

¿Quiénes pueden votar en el Plebiscito de Salida?

Esta votación es de tal relevancia para el país, que a diferencia de las anteriores elecciones, esta será de voto obligatorio para todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años que residan en el país.

De hecho, quienes no acudan a votar, recibirán multas que van desde 0,5 UTM (29 mil pesos) hasta 3 UTM (174 mil pesos). En el caso de quienes viven en el extranjero tendrán voto voluntario y, por lo tanto, si no votan no serán multados.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa para el Plebiscito?

El Servel todavía no ha publicado las nóminas de los vocales de mesa para el Plebiscito de Salida, sin embargo, el 13 de agosto publicará a quiénes les corresponde ser vocales de mesa.

Esa información la podrás conocer ingresando AQUÍ solamente con tu RUT. En esa misma plataforma podrás revisar también el 13 de agosto tu local de votación.