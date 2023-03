Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este viernes 24 de marzo según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del domingo viernes 24

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

El cariño ocupará hoy el mayor lugar en tu vida. Te encontrarás eventos agradables o noticias relacionadas con lo afectivo. Asimismo, podría resolverse algún conflicto o tensión. Tu pareja o tu familia te traerán sorpresas muy agradables.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te espera un día muy feliz. Solo necesitarás hacer un poco por ti mismo para cumplir un sueño o una gran fantasía. Sentirás que el destino te cerca cada vez más a tu meta. Es el momento ideal para tomar la iniciativa e incluso arriesgarte en el terreno del amor.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

El ingenio y astucia te permitirán detectar una mentira o una traición. Gracias a esto podrás evitar que suceda. En el fondo, esto es lo mejor que te podría pasar, ya que eliminará de tu vida a una persona hipócrita en la que confías casi ciegamente.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te espera un día de alegría, paz y dicha, al menos el destino te lo pondrá fácil. Poco a poco las cosas irán mejorando y la vida te ofrecerá un escenario cada vez más placentero, que es como te sentirás no solo hoy sino durante las próximas semanas.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Estarás particularmente enfocado en el trabajo que de costumbre. Quizás estés preocupado por tu situación financiera o te estés preparando para trabajar en la vida privada. Pero en general el día irá bien.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

La influencia de la Luna y Venus te ayudarán a disfrutar de un día que comienza un poco estresante o lleno de estrés y tensión, pero que terminará siendo placentero. Podrás relajarte, sobre todo porque terminarás el trabajo que tienes que hacer sin problemas.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Tendrás que realizar una tarea muy difícil que está relacionada con tu trabajo. Deberás enfrentarte a situaciones muy adversas y para ello utiliza tus mejores habilidades y diplomacia. Lo vas a pasar mal, pero al final lo conseguirás y merecerá la pena.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy podrías estar más introvertido que de costumbre, ya sea por estrés, preocupaciones encubiertas en el trabajo o por mucha melancolía causada por la adversidad en tu vida. Intentarás esconderte de los ojos del mundo exterior. Todo va a pasar, y tranquilo.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No dejes que la impaciencia te arruine el día. Incluso si las cosas se retrasan o surgen problemas no significa que al final no tendrás éxito o que algo saldrá mal. Hoy te sentirás más intenso que de costumbre y es posible que hagas algo de lo que definitivamente te arrepentirás. Debes calmarte.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Es hora de superar los miedos, ansiedades e inseguridades que has estado escondiendo del mundo exterior y luchar con convicción. Tendrás la mejor influencia de algunos planetas importantes hoy, tus esfuerzos no fallarán, es hora de arriesgarte y exigir lo que te mereces.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Te espera un día muy activo y competitivo, pero a la vez agradable y exitoso. El destino no traerá problemas o irritaciones, al menos no hoy. El día terminará con logros y buenos resultados, no por suerte sino gracias a ti.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Trabajas muy duro para promover la felicidad de tus cercanos, sin embargo tú mismo tienes muy poco tiempo para disfrutar de la felicidad que te mereces. Pero hoy será el día para luchar por aquello.