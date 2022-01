Aries (marzo 21-abril 20)

Pones demasiado interés en algo que te gusta y que descubres de repente, un lugar o un nuevo campo de acción o de actividades incluso relacionado con el deporte. Te ayudará mucho estar optimista.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Algo personal ocupará gran parte de tu día, relacionado a las personas mayores que tienes cerca o a los hijos que van a marcar tus tiempos y no te va a importar porque te sentirás bien con eso.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Habla hoy con tu pareja de esos temas en lo que no piensan igual y que a veces generan ciertos roces o malas caras, sobre todo si ha habido un cambio brusco últimamente. Son asuntos que pueden solucionarse.



Cáncer (junio 22-julio 22)

No te preocupes si hoy no haces todo lo que tenías pensado, a veces es bueno no exigirse tanto y dejar que las cosas fluyan como vengan. Esa actitud puede ser mucho más sabia en estos momentos.



Leo (julio 23-agosto 22)

Ten cuidado con dejar salir una parte de tu carácter a la que le gusta mandar y que puede influir negativamente en tu entorno cercano. Debes dejar que cada uno tome sus decisiones. Organizar es una cosa e imponer es otra.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Esperas una decisión que tiene que ver con una reclamación que has hecho y eso puede que te esté alterando los nervios. Pero no debes pensar todo el rato en eso. Llegará en su momento.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Se avecina un gasto importante, algo que pagar ahora y hay algo que te impida tenerlo todo bien. La incertidumbre puede ser negativa, tendrás que improvisar una solución.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tus relaciones personales pasan hoy a primer plano y eso te hace sentir bien porque ves que alguien te aprecia y que eres importante en su vida, de alguna manera compartes gran parte de ella con esa persona.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy respiras con mucha más tranquilidad al conocer, que todo marcha bien en una noticia familiar que estabas esperando. Eso te anima y debes dedicar tiempo a cuidarte.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No debes plantearte más estar detrás de los acontecimientos e intenta manejarlos. Podrían salir a la luz hechos del pasado que no te benefician, pero a los que vas a tener que enfrentar.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Hay riesgos en una actividad que te gusta mucho y que quieres hacer por encima de todo, ya que es algo que te atrae. Lo importante es que sepas valorar todo y controlarlo bien.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

No vayas a un evento al que no te apetece solo por cumplir. Reserva ese tiempo para tus amigos o tu pareja, ya que eso te va a dar muchas más satisfacciones que te dan felicidad.