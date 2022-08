Aries (marzo 21 - abril 20)

Ten precaución con los gastos, el dinero se te puede ir de las manos con una gran facilidad, sobre todo ahora que gracias a la influencia de Júpiter te encuentras más optimista y entusiasta de lo habitual. Debes moderarte un poco más o pronto lo vas a lamentar. Además de esto, hoy podrías llevarte algún desengaño.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Una vez que empiezas a recorrer un camino ya no lo abandonas hasta que no llegas al final, aunque para ello pasen años o te pongan delante de tus ojos otros caminos mejores. Lo mismo te sucede también en el amor, una vez que luchas por alguien ya no te desvías de tu camino, aunque haya otros mucho mejores.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

A menudo, y sin saber por qué, te dominan los nervios, el estrés y la inestabilidad. Aunque todo vaya bien eso no te calma ni te trae la paz, sino que buscas constantemente otros caminos. Hoy puedes pasar un día especialmente desasosegado cuando en realidad tendrías razones para estar triunfante y satisfecho.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Estás viviendo una época de altibajos emocionales e inestabilidad. De repente, te ves en un camino que te permitirá vivir una vida extremadamente feliz, pero a veces chocas cara a cara con la realidad y sientes que estás conectado a una vida cada vez más asfixiante. Pero la verdadera realidad no es ni lo uno ni lo otro.



Leo (julio 23 - agosto 22)

La gran influencia astral benéfica que te impulsa ahora te da alas para hacer todo tipo de proyectos y tomar todo tipo de iniciativas. De hecho, es todo para ti porque estás en una fase cada vez más favorable. Este verano deberías hacer de todo menos descansar.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Finalmente podrás descansar o relajarte un poco, no solo tu cuerpo, sino especialmente tu cabeza, que es la parte más afectada por la tensión constante y la cantidad de actividad que estás realizando. Pero ahora finalmente encontrarás la paz, aunque sea solo por un día, finalmente todo está bajo control y puedes descansar.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Aunque todo está bien y la paz está de tu lado, no puedes encontrar la armonía y la felicidad que esperas. Sin una razón válida o por algún imprevisto, puedes sucumbir fácilmente al pesimismo o la melancolía, lo que puede arruinar tu alegría y tu vida amorosa.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

La Luna transita por tu signo, lo que traerá buena suerte en tu carrera, especialmente en asuntos del corazón, y además te hará brillar en la presencia de los demás más de lo que sueles nacer. Además, todo esto se verá fortalecido ya que les esperan buenas noticias y éxitos en sus asuntos mundanos y materiales.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Estás en un momento de gran optimismo, y crees sinceramente que todos tus sueños, por complejos o difíciles que sean, están a tu alcance, y estás dispuesto a hacer grandes sacrificios o hacer grandes apuestas por ello. Por eso puede que lo pases mal, pero tienes la oportunidad de conseguirlo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

