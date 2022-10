El Bono Invierno es parte de las medidas económicas del plan Chile Apoya y considera un pago único de 120 mil pesos por causante del grupo familiar.

Pese a que los pagos se tramitaron durante el mes de agosto, pero aún sigue presente la interrogante de su continuidad



¿Hasta cuándo se puede cobrar el Bono Invierno de Chile Apoya?

El bono se puede cobrar en un plazo de nueve meses, dese que se emitió el documento de pago.

También debes fijarte en la forma de pago que te indica el sistema, de esta manera podrás saber si es vía depósito o presencial

¿Hay otro pago del Bono Invierno y quiénes reciben el beneficio?

El Bono Invierno considera un pago único de 120 mil pesos, el cual se entrega por causante del grupo familiar, otro punto importante es que estos pagos comenzaron a tramitarse en el mes de agosto.

Por lo tanto no se entregará nuevamente este beneficio que es parte de Chile Apoya.

Puedes revisar AQUÍ con tu RUT y fecha de naciemiento si tienes pagos pendientes

¿Se realizan descuentos a este bono?

La página oficial del beneficio, indica lo siguientes:

"No, ya que este beneficio no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable), ni de cotizaciones previsionales o de salud (no es imponible), ni embargable"