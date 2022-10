En los próximos días se llevará a cabo el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, sin embargo, también se llevará a cabo un día muy especial y deseado por niños, y porqué no adultos también, el evento de Halloween un día donde los niños salen a pedir dulces.

¿Cuándo se piden dulces para Halloween?

Halloween se llevará a cabo este próximo lunes 31 de octubre en Chile. Esta es una fecha especial para los niños, ya que suelen salir disfrazados de sus personajes favoritos a pedir dulces en su vecindarios y acompañados comúnmente por sus padres.

Cabe destacar que no existe un horario fijo para salir disfrazado, no obstante, es común que sea durante la tarde-noche debido a que se relaciona con un evento que causa susto y terror. Además, en el país nos encontramos en primavera y el calor cada vez se convierte en el protagonista de las tardes, por lo que no querrás salir cuando el sol está muy presente.

¿Cuál es el origen de Halloween?

Esta es una fiesta que lleva más de 3.000 años cuyo origen le pertenece a los pueblos celtas de Europa que celebraban el Samhain, su año nuevo.

Una de las creencias de los celtas era que, en Samhain, los espíritus deambulaban por la Tierra al viajar al más allá, por lo tanto, realizaban sacrificios de animales, bailaban alrededor de las hogueras y solían utilizar disfraces para confundir a estos espíritus y alejarlos de nuestra realidad.

Con el paso de los años, las culturas de América y de todo el mundo comenzaron a disfrazarse para salir a las calles y también se transformó en toda una cultura en que los adultos formaron juntas temáticas con sus amigos en las casas y que hasta el día de hoy se hacen presentes.