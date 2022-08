Las acciones violentas del diputado Gonzalo de la Carrera siguen provocando repercusiones. El parlamentario está en el centro del huracán debido a la agresión en contra del vicepresidente de la Camara Baja, Alexis Sepúlveda, ocurrida tras las sesión de este martes 30.

Durante esta jornada, el controvertido diputado fue sancionado por una agresión ocurrida el 31 de mayo en la Comisión de Economía de la Cámara, donde se discutía el proyecto de Ley Chao Dicom. De la Carrera habría exigido que el presidente de la comisión, Daniel Manouchehri, se inhabilitara por supuestas deudas que lo tendrían en Dicom, lo que fue desmentido por el aludido. En la ocasión, De la Carrera golpeó en la oreja a Manouchehri.

Hoy, la Comisión de Ética "ha estimado por mayoría establecer como sanción la máxima sanción que le es posible en este caso que corresponde a una sanción de censura y a un 15% de lo que corresponde a su dieta parlamentaria (unos 800 mil pesos)", detalló el presidente de la instancia, Nelson Venegas (PS).

El agregido diputado Manouchehri dijo que "este tipo de agresiones no son tolerables en un espacio en donde nosotros tenemos que venir a legislar (...) la comisión aplicó la maxima sanción y eso creo que actuó bien".

La investigación de la Fiscalía

Las malas noticias continuaron para De la Carrera cuando se confirmó que la Fiscalía de Valparaíso comenzó una investigación en su contra por el golpe a Alexis Sepúlveda, por la denuncia realizada por el agredido.

La abogada Marcia Rivas detalló que Sepúlveda "señala que en horas de la tarde, alrededor de las 17:35 horas, al interior del Congreso Nacional, habría sido agredido físicamente".

Tras eso, el Ministerio Público ya "dispuso diligencias, entre otras: la (toma de) declaración de la víctima, declaración de testigos, recabar las (grabaciones de) las cámaras de seguridad del Congreso y fotografías del sitio del suceso".

La fiscal agregó que "la causa se encuentra ahora en actual investigación para efectos de determinar el destino de la misma y, a su vez, determinar si nos encontramos ante un delito de lesiones leves o frente a otro tipo penal".

El propio afectado aclaró que , tras el incidente, concurrió "al (Hospital) Gustavo Fricke a constatar lesiones, que es lo que exige una denuncia, y posteriormente a la Policía de Investigaciones a estampar la misma", aunque vio poco futuro a una posible querella: "Es un tema que estamos evaluando, hay que ver el impacto real de eso... Yo creo que la denuncia ya es un paso importante... ¿Tendrá sentido darle más a este tema?".

Reacciones de Hertz y Kaiser

Entre las reacciones de los parlamentarios llamaron la atención dos voces.

La diputada Carmen Hertz (PC) fue clara: "No entendemos por qué la PDI o Carabineros aquí en el Congreso no procedieron a la detención inmediata del diputado agresor; fundado esto en el Artículo 417 del Código Procesal Penal, que permite que un aforado sorprendido en delito flagrante sea inmediatamente detenido hasta transcurridas 12 horas de ese delito".

Por su parte, el diputado Johannes Kaiser descartó solicitar la inhabilitación de De la Carrera: "Si el electorado supiese de las actitudes de la mayoría de nosotros en ciertas circunstancias, probablemente no habría votado por nosotros".