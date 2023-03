Luego de que la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, insistiera en seguir adelante con un nuevo retiro de fondos de la AFP, el Gobierno se anunció para entregar su postura acerca de un posible Sexto Retiro.

¿Qué dijo el Gobierno?

Fue Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, quién reiteró las criticas que ha mantenido el Gobierno acerca de la posibilidad de un nuevo retiro de fondos.

“Sería un retroceso para al país”

Durante la última edición del programa “Gobierno Informa”, el titular de Economía aseguró que una nueva propuesta sería un retroceso para Chile.

“Nosotros hemos dicho, de forma muy clara, que votar un nuevo retiro sería un problema para el país, nos haría retroceder en lo que hemos avanzado en la inflación. Quiero recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos una inflación totalmente al alza, teníamos una economía sobrecalentada y el gran desafío económico era cómo empezar a bajar la inflación al mismo tiempo que no se nos caía el empleo, que no se nos caía la inversión”, aseguró Grau.

Por otra parte, hizo un llamado a no retroceder "votar por un nuevo retiro va a aumentar la inflación (...) Nuestro llamado es a no retroceder, hemos hecho un avance importante, no solo como Gobierno, sino como país y a diseñar buenas políticas públicas para los problemas que enfrenta la ciudadanía”.

¿Por qué aún no se puede legislar un nuevo retiro?

La Cámara de Diputados tiene inhabilitada la opción de una nueva tramitación de este tipo de proyectos hasta el 18 de abril de 2023 y que desde el 2022 se encuentra aplicada. Por ende, una vez que finalice ese plazo se podrá nuevamente presentar una nueva propuesta de retiro de fondos de las AFP.