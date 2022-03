Gabriel Boric es el presidente más joven en la historia de Chile. El exdiputado de 36 años marcó dicho hito cuando el pasado 11 de marzo, Sebastián Piñera le entregó la banda presidencia y la piocha de O'Higgins en el acto realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Y, quizá afirmado en dicho dato, el exdiputado está imponiendo un nuevo estilo de liderazgo, donde la empatía y el relajo parecen ser aspectos esenciales.

Para exponer dicho carácter, el magallánico realizó dos actos que llamaron mucho la atención a los asistentes a los actos de traspaso de mando, y que aún siguen dando vueltas en los medios de comunicación y las redes sociales.

El primero ocurrió en el Congreso, cuando el líder puntarenense pasó por detrás de Piñera, realizando una pirueta que extrañó a todos los presentes en el recinto en Valparaíso y a los millones que seguían la ceremonia.

No fue lo único. Pocas horas después, y a pocos minutos de dirigirse al país en su primer discurso, Boric posó para los fotográfos frente a La Moneda. Y lo que parecía una simple sesión pasó a ser Trending Topic en las redes sociales. ¿Por qué? El mandatario apareció haciendo una especial de paso de baile. A lo Michael Jackson.

Las razones de Boric

Entre medio de sus reuniones, el presidente se dio el tiempo para explicar lo sucedido.

Sobre la pirueta con su antecesor, Boric aclaró que "no me di cuenta que lo hice y la verdad es que eso fue una expresión de los TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que tengo y que los tengo muy naturalizados, no fue un paso de baile".

El TOC es, de acuerdo a la biblioteca digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, "es un trastorno de ansiedad que consiste en ideas obsesivas y conductas compulsivas. La sintomatología causa malestar intenso e interfiere en la vida cotidiana de la persona, en su entorno laboral, en sus relaciones, actividades sociales y rutina personal".

Pero el presidente también se refirió a la imagen frente a La Moneda, donde aparece dando algo parecido a una danza. Y explicó, en tono jocoso, que no fue un paso de baile "lo de la foto bailando Michael Jackson sino que fue más bien fue un acierto (fotográfico)".

Gabriel Boric comenzó hoy su primera semana al mando del país.