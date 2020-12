Fuegos artificiales | Conoce que pasó en todo el país la noche de Navidad

Desde la tarde del día de ayer, se comenzaron a sentir en la Región Metropolitana este tipo de pirotecnia, que al parecer no solo afecto a la capital, también a varias regiones.



¿Qué paso anoche con los fuegos artificiales?

Más tarde, en horas de la noche usuarios en Redes Sociales a lo largo de todo el país, comenzaron a comentar el nivel de ruido que se sentía debido a estos inesperados fuegos artificiales y rápidamente se convirtió en un tema destacado.

Incluso se crearon hashtag como #NoAlaPirotecnia #FuegosArtificales, que en pocos minutos se convirtieron en Trendic Topic.

Este tipo de pirotecnia, tiene prohibido el uso indebido y por sobre todo su venta, ya que, genera peligro en quienes los manipulan y para el resto de las personas, además de causar daños auditivos en las mascotas.

Respecto a las autoridades, Carabineros comentó que en conjunto a la Aduana trabajarán para que Año Nuevo se controle más el uso de estos artículos y existan más prohibiciones.

Cabe destacar, que para Navidad y Año Nuevo el Gobierno implementó una serie de medidas restrictivas, pero aun así no fueron respetadas en su totalidad. En Año Nuevo, el Toque de queda partirá a las 2:00 am y terminará a las 7:00 am del 1 de Enero.