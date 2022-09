El Minsal anunció que desde el 1 de octubre ya no será obligatorio el uso de mascarilla. Sin embargo, habrá recintos en los que sí se deberá usar de forma obligatoria. Conoce aquí cuáles son las recomendaciones del Minsal.

El Ministerio de Salud anunció este miércoles 21 de septiembre el fin de diversas medidas sanitarias implementadas durante la pandemia de Covid-19, por lo que decidieron flexibilizar las medidas ya que se registra un alto porcentaje de la población vacunada con su esquema completa e incluso con sus dosis de refuerzo, además de mantener una baja de pacientes UCI en la red asistencial.

Dentro del Plan Paso a Paso el país avanzará este 1 de octubre a la fase de “Apertura”,en la cuál ya no habrá restricciones de aforo, no se exigirá el pase de movilidad y el uso de la mascarilla no será obligatoria.

Las autoridades de salud señalaron que la pandemia no estaba cerrada, por lo que en el país se mantendrá la alerta sanitaria que se renovará hasta fin de año ya que la emergencia sanitaria internacional aún no ha terminado.

A continuación te mencionamos dónde se debe usar la mascarilla de forma obligatoria y voluntaria según las recomendaciones del Minsal.

¿Dónde se debe usar la mascarilla de forma obligatoria y voluntaria?

La Ministra de Salud, Ximena Aguilera señaló que el uso de la mascarilla ya no será obligatoria a contar del 1 de octubre, sin embargo se deberá seguir utilizando en los centros de salud. Además recomendó utilizarla en lugares con alta aglomeración, en el transporte público o privado y en el caso de tener síntomas de Covid-19.