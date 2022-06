La petición del exmandatario se da luego de la polémica que surgió por no invitar a los ex presidentes a la ceremonia de salida del texto.

Expresidente Ricardo Lagos pide no ser invitado a la Ceremonia de salida de la Propuesta de nueva Constitución

No quiere tarjetita de invitación. El expresidente Ricardo Lagos envió una carta a la presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional, Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, pidiendo no ser considerado en la ceremonia de presentación del nuevo texto constitucional.

“He decidido no participar en la Ceremonia de Clausura donde se entregará el texto final y prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito”, señala el exmandatario en su carta.

La decisión de no participar en la ceremonia de presentación de la propuesta constitucional, se da luego de la polémica surgida al darse a conocer que los ex Presidentes no serían invitados por temas de aforos y medidas sanitarias.

El anuncio generó tantos cuestionamientos en el mundo político que desde la mesa de la Convención Constitucional decidieron estudiar la determinación durante esta jornada. En este contexto, el exmandatario envió la carta pidiendo ser descartado de las invitaciones.

Según expresó el expresidente, su motivo para no estar en la ceremonia es que participó activamente en la convención: exponiendo en la Comisión de Derechos Fundamentales, cuando se discutió levantar el secreto del Informe Valech; o cuando participó de un diálogo en la Comisión de Sistema Político; además de algunos documentos que envió para el trabajo del órgano redactor.

“Lo anterior refleja el interés que he tenido de colaborar, en las medidas de mis posibilidades, con el trabajo de la Convención Constitucional y, por esto, dadas las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la Ceremonia de presentación del texto de la Nueva Constitución, para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”, señala el ex Presidente Lagos.