Menos de un mes falta para el Plebiscito de Salida en Chile, oportunidad en la que los chilenos en una elección de voto obligatorio deben decidir si aprueban o rechazan la nueva propuesta constitucional para el país.

Las últimas semanas la campaña ha entrado con fuerza en el día a día de los chilenos tanto con las propagandas electorales como la discusión en la calle en cuanto a qué opción será la que elijan los chilenos, si habrá una Nueva Constitución o permanecerá de momento el texto actual, aunque aquí ya se ha dicho desde la política que se buscaría hacer reformas o hasta un nuevo proceso.

Como sea, las encuestas han sido claves para el diálogo en los últimos meses, donde la opción del Rechazo en varias de ellas ha obtenido números positivos, frente al Apruebo que de todas maneras ha ido subiendo en los resultados.

Y este domingo 14 de agosto se publicó la última Encuesta Cadem, la más relevante del proceso y que dará una señal de cara al Plebiscito, ya que desde el 20 de agosto está prohibido por ley electoral informar resultados de encuestas.

¿Cuáles son los resultados de la Encuesta Cadem de este domingo 14 de agosto?

Los resultados de este domingo de la Encuesta Cadem indicaron una preferencia al Rechazo por sobre al Apruebo, con la pregunta "con la información que tiene actualmente, ¿Usted votaría Apruebo o Rechazo a la constitución que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año?".

Los resultados son un 46% a favor del Rechazo, mientras que solo un 38% dice que Aprueba. En cuanto a los que aún no se deciden, el porcentaje fue de un 16% que no respondió o no sabe.

En la otra pregunta de cara al Plebiscito, se consultó si "Independiente de lo que usted va a votar, ¿Usted piensa que el 4 de septiembre va a ganar el Apruebo o el Rechazo?".

Aquí los resultados fueron similares esta semana, con un 48% que cree que ganará el Rechazo. Mientras que aquí el Apruebo sube con un 43%.

Por último, la Encuesta Cadem también incluye la aprobación del Presidente de la República, Gabriel Boric. Con la pregunta "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?"; el 55% desaprueba la gestión de Boric y el 38% la aprueba.