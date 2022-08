Quedan solo 24 días para que llegue el domingo 4 de septiembre y se lleve a cabo el Plebiscito de Salida.

En esta instancia, todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años habilitados para votar por el Servel, deberán elegir entre las opciones del Apruebo y Rechazo a la propuesta de la Nueva Constitución.

Cabe recordar que esta votación es de carácter obligatorio, por lo que quienes se ausenten se arriesgan a una multa de entre 0,5 a 3 UTM ($176.316).

Aunque la normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas como tal para el Plebiscito de Salida, no existirán multas para aquellos que no puedan sufragar por los siguientes motivos: enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral, o por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente.

En tan solo 2 días más, el 13 de agosto, el Servel hará pública la nómina de vocales de mesa, además de informar los locales de votaciones y número de mesas.

¿Cuáles han sido los resultados de las encuestas para el Plebiscito de Salida?

DATA INFLUYE (10 de agosto)

Según la encuesta, un 52% de los consultados está a favor de implementar reformas, más allá del Apruebo y el Rechazo.

Frente a un acuerdo por reformas, un 46% piensa que “no hay que hacer nada y esperar los resultados definitivos”, mientras que un 29% asegura que “todos los actores políticos” deben hacer un esfuerzo por acordar reformas. El 18% apunta a que los partidos (oficialistas y de oposición) deben allegarse para encontrar consensos.

En cuanto al voto, un 47% dice que votará por el Apruebo, mientras que un 53% lo hará por el Rechazo.

CADEM (8 de agosto)

Según los resultados del sondeo, un 47% de los encuestados cree que ganará el Rechazo, mientras que un 37% piensa que vencerá el Apruebo, por lo que el Rechazo supera al Apruebo en 10 puntos.

CRITERA (3 de agosto)

La encuesta arrojó que la intención de voto es de un 45% para el Rechazo, mostrando una baja porcentual de 3 puntos respecto al mes pasado. Mientras que el Apruebo registra una intención de voto de 36%, subiendo 5 puntos porcentuales en el último mes.

Además, en el sondeo se manifiesta que el 43% de los encuestados cree que ganará el Apruebo, mientras que solo el 35% piensa que triunfará el Rechazo.