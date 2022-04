A partir de las 5.00 horas de este jueves comienzan a regir las nuevas modificaciones al Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud (Minsal), las cuales contemplan nuevas fases y mayor flexibilidad, debido a la baja de los números de casos y hospitalizaciones por Covid- 19.

El nuevo plan tiene solo tres fases y dos escenarios: La fase de Bajo Impacto Sanitario, la fase de Mediano Impacto Sanitario y la Fase de Alto Impacto. Además del escenario de Restricción y el de Apertura.

El cambio más importante desde este jueves, es que todas las comunas de Chile entrarán a la fase de Bajo Impacto Sanitario o Medio Impacto. Es decir, todo el país podrá dejar de usar mascarillas en espacios abiertos en ciertas circunstancias.

Esta modificación ha generado muchas dudas en los ciudadanos, así que aquí podrás revisar todos los cambios en detalle.

¿Qué significa cada fase?

-Fase de Bajo Impacto Sanitario: esta es la fase de menor restricción. El uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios cerrados y en los lugares abiertos donde no se pueda mantener una distancia mayor a un metro. Ya no se exigirá pase de movilidad y no habrá más restricciones de aforo y de eventos masivos.

-Fase de Medio Impacto Sanitario:esta es una fase donde hay una mayor presión sobre la red asistencial y existe una mayor circulación viral y de hospitalizaciones. El uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios cerrados y en los lugares abiertos donde no se pueda mantener una distancia mayor a un metro. Además, se exigirá el pase de movilidad y en los eventos masivos solo podrán asistir hasta 10 mil personas.

-Fase de Alto Impacto:Este es el más grave de los escenarios. El uso de mascarillas será obligatorio en espacios cerrados y abiertos. Se exigirá pase de movilidad en todos los lugares y se deberá mantener una distancia física de 1,5 metros. Además, el aforo máximo en eventos masivos será de 200 personas.

Los dos escenarios:

1-Escenario de Restricción: Es el de mayor gravedad y responde a un contexto mundial de circulación de una nueva variante mucho más contagiosa. En este escenario se considerarán las cuarentenas.

2-Escenario de Apertura:este es el que otorga más libertad y flexibilidad. Aquí es posible no usar mascarillas, pero se mantiene como recomendación que sí la usen personas con problemas respiratorios.

¿En qué fase se encuentra mi comuna?

Revisa aquí tu comuna: