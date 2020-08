En India, un hombre se suicida por "falta de sexo" y llevan detenida a su pareja

Una insólita detención ha graficado lo machista que puede ser la sociedad con las mujeres. En la ciudad de Ahmedabad, India, un hombre se quitó la vida acusando no tener sexo con su esposa, la que fue detenida por la policía.

Geeta Parmar, de solo 32 años, quedó tras las rejas luego que su suegra pusiera una denuncia por "incitación al suicidio". El hecho ha dado la vuelta al mundo y ha generado repudio por el contexto de la situación.

La pareja llevaba solo 22 meses de casados, pero según comentó la madre del hombre, Muli Parmar, a la policia, esto era algo que venía pasando hace un tiempo. "Cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones físicas, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él", señala Times of India.

India es reconocido por sus matrimonios forzados que buscan solo beneficiar a las familias. Foto: Getty Images

Los problemas entre ambos fueron escalando cada vez más y fue la Geeta Parma quien tomó la decisión de partir del hogar, lo que habría generado un "estrés mental".

Más allá de la situación de conflicto que tuvieron ambos, ha generado indignación que se le culpe a la mujer por la decisión de su pareja. Y más en un país donde los matrimonios son parte de acuerdos entre familias que otra cosa. Por ahora, la investigación sigue en curso.