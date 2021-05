Elecciones 2021 | ¿Qué se vota en Chile el 15 y 16 de mayo? ¿Son feriados irrenunciables?

Solo un par de semanas quedan para que se lleven a cabo las elecciones que estaban previstas, en primera instancia, para el sábado 10 y domingo 11 de abril.

Los comicios electorales se aplazaron debido al complejo momento que se vivía en el cuarto mes del año a propósito de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

Ahora, con los números de contagios diarios algo más estabilizados y con el avance del proceso de vacunación se espera no correr mayores riesgos durante el transcurso de las jornada electorales que se llevarán a cabo durante el sábado 15 y domingo 16 de mayo de este 2021

¿Qué se votará en las elecciones del sábado 15 y domingo 16 de mayo?

En los comicios de esas fechas la ciudadanía será la encargada de elegir a parte de sus nuevos representantes. Entre los que están concejales, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes. Estos últimos serán los encargados de redactar una nueva Constitución. Todos esos candidatos serán separados en cuatro papeletas.

¿Serán feriados irrenunciables los días en que se lleven a cabo las elecciones?

No, no lo son. A pesar de que en un momento fue una idea que agarró fuerza en el Congreso, finalmente no prosperó. en la instancia legislativa.