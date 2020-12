Eclipse solar 2020 | A qué hora es el eclipse en Santiago y cuánto se podrá ver

Estando a horas del eclipse solar, muchas son las dudas respecto al evento, un porcentaje de los chilenos se preparan para disfrutar en la Región de la Araucanía aunque el fenómeno será visible en todo el territorio nacional.

El porcentaje de visibilidad, variará dependiendo de la zona en la que te encuentres es por eso que te contamos a qué hora podrán disfrutar los capitalinos del eclipse y cuánto se podrá ver



¿A qué hora es el eclipse y cuánto se podrá ver en Santiago?

Muchos santiaguinos tenían planeado viajar a la Región de la Araucanía para poder ver el eclipse, pero con el retroceso a Fase 2 los viajes interregionales con este motivo no se permiten, es por eso que los capitalinos deberán permanecer en la ciudad.

En Santiago, el eclipse será a las 13:01 horas de la tarde, con un 79% de visibilidad, porcentaje similar a Valparaiso que tendrá un 78%. Recordemos que solo Temuco y Pucón alcanzarán el 100% de oscuridad total del fenómeno astronómico.

Recuerda, que es muy importante utilizar protección visual, lo recomendado son los lentes con la norma ISO 12312-2, no usar elementos caseros como vidrio ahumado, radiografías o rollos fotográficos no revelados, ni lentes de sol comunes ya que no sirven y pueden ocasionar daños irreparables.