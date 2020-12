Eclipse 2020 | Fecha y hora para ver el evento astronómico

El eclipse solar podrá ser visto en todo el territorio nacional, siendo la Región de la Araucanía la más afortunada, por el contrario, Arica e Iquique tendrán un bajo porcentaje de visibilidad.

Se estima que en Santiago se pueda ver en un 80%, en Concepción un 94% y en Temuco el 100%, los pronósticos no anticipan nubes es por eso que se espera un clima ideal para el evento astronómico.



Fecha y hora para ver el evento astronómico

El evento será el día 14 de diciembre y la principal diferencia de este eclipse con el ocurrido el año pasado, es que esta vez el centro de atención no será el norte del país, sino que el Sur y será más visible.

Partirá a eso del mediodía, a las 11:37 aproximadamente en Isla Mocha, para ingresar a Puerto Saavedra, desde allí se extenderá la apreciación del fenómeno y pasará a Pucón, Villarica, Caburgua, Curarrehue entre otras localidades siendo visible en todo el territorio nacional.

Se espera que durante la jornada del eclipse, las temperaturas pueden caer algunos grados ya que el día se volverá penumbra ocasionando incluso que algunos animales puedan irse a dormir anticipadamente.

El evento partirá a las 11:37 am aproximadamente y se verá en todo Chile (Foto: Agencia Uno)

Protección visual

Recuerda que debes utilizar lentes que cumplan la norma ISO 12312-2, comprándolos en locales establecidos, es muy importante no usar elementos caseros como vidrio ahumado, radiografías o rollos fotográficos no revelados, ni lentes de sol comunes ya que no sirven para proteger tus ojos y pueden ocasionarte severos daños.



¿Cuándo se repetirá esta clase de eventos?

Se estima que el próximo eclipse sea en el año 2048 en Las Guaitecas y Puerto Cisnes, ya que el haber tenido dos eventos astronómicos tan seguidos en 2019 y ahora en 2020 fue una excepción a la naturaleza, debido a que usualmente se producen cada 15 años en promedio.