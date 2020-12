Eclipse solar 2020 | ¿Cuánto durará el evento astronómico?

Nuestro país será uno de los más privilegiados para ver el eclipse solar, será visible en todo el territorio, aunque en algunas zonas más que otras.

La Región de la Araucanía, será la zona culmine del evento, ya que allí se alcanzará el 100% de oscuridad proyectada cuando la luna cubra al sol.

A continuación, te contamos más sobre este importante evento astronómico.



¿Cuánto durará el Eclipse 2020?

En nuestro país, el eclipse solar será en un horario similar en todo el territorio, a pesar de que cambiará solo por algunos minutos de diferencia según el lugar en que te encuentres.

El evento durará aproximadamente tres horas, en la Región de la Araucanía, zona en que se apreciará en su totalidad el eclipse comenzará a las 11:37 de la mañana, y el momento culmine cuando alcance su punto máximo será a las 13:00 hrs.

Por su parte, la oscuridad total tendrá una duración de 2 a 3 minutos, este punto también variará dependiendo del lugar en donde estés, ya que, no en todo el país tendrá el mismo porcentaje de visibilidad del eclipse solar.

A continuación, te dejamos esta tabla que explica el horario peak del evento astronómico y cuanto porcentaje de este verá cada región.



Región Hora peak Porcentaje de visibilidad Arica 12:43 hrs. 26% Iquique 12:46 hrs. 31% Calama 12:53 hrs. 34% Antofagasta 12:50 hrs. 43% Copiapó 12:55 hrs. 56% Coquimbo 12:55 hrs. 66% Valparaiso 12:58 hrs. 78% Santiago 13:01 hrs. 79% Rancagua 13:01 hrs. 82% Talca 13:01 hrs. 87% Chillán 13:01 hrs. 92% Concepción 12:59 hrs. 94% Temuco 13:02 hrs. 100% Pucón 13:03 hrs. 100% Valdivia 13:02 hrs. 99% Puerto Montt 13:04 hrs. 94% Puerto Aysén 13:08 hrs. 79% Punta Arenas 13:06 hrs. 54% Rapa Nui 09:56 hrs. 81% Juan Fernández 12:43 hrs. 91%

Recuerda que debes utilizar lentes que cumplan la norma ISO 12312-2, comprándolos en locales establecidos, es muy importante no usar elementos caseros como vidrio ahumado, radiografías o rollos fotográficos no revelados, ni lentes de sol comunes ya que no sirven para proteger tus ojos y pueden ocasionarte severos daños.