Faltan solo horas para que comience San Valentín o también conocido como el Día de los Enamorados, donde las parejas suelen realizarse presentes para conmemorar el tan famoso Día del Amor.

Por lo tanto, esta ocasión resulta beneficiosa para el comercio, ya que son infinitas las ofertas de globos, cartas, peluches, flores, joyas, viajes 2x1, escapadas dentro del territorio nacional en diferentes hoteles, cenas especiales y otros panoramas.

La fecha de esta celebración esta contemplada para mañana lunes 14 de febrebro y si aún no tienes el regalo perfecto para tu pareja, a continuación te damos ideas para escribir la carta de San Valentín perfecta para tu enamorada o enamorado.

Cartas de amor y mensajes para dedicar el 14 de febrero

Carta de amor N° 1

¡Feliz Día de San Valentín, amor!

Hola, mi amor. Un San Valentín más que pasamos juntos y me siento realmente feliz de poder celebrar este día contigo.

¿Sabes? Cada vez que llega un 14 de Febrero y la pasamos juntos, deseo en mi corazón que el siguiente 14 de Febrero sigamos juntos para celebrarlo también.

Me sentiría tan vacío si llegara San Valentín y tú no estuvieras a mi lado, la verdad no me imagino con nadie más que no seas tú en esta fecha.

Me encanta verte sonreír y por eso quiero hacer de este día uno realmente especial para ti, un día inolvidable en el que te demuestre una vez más lo enamorado que estoy de ti.

Feliz día del amor para ti, princesa, la que entibia mi corazón con su ternura, con sus besos y sus caricias, espero pasar todos los 14 de Febrero y todos los días de mi vida a tu lado. Te amo.

Carta de amor N° 2

Hola, mi vida.

Hoy es Día de San Valentín y más que solo saludarte y regalarte chocolates quise darte algo más profundo, algo que puedas guardar con cariño y que te recuerde una y otra vez cuánto te amo.

Sé cuánto te gusta que te escriba cartas y por eso me animo hoy a plasmar una vez más mis sentimientos por ti en estas líneas que espero toquen tu corazón.

Desde que nos conocimos quise ser más que tu amigo y tuve suerte porque correspondiste a mis sentimientos.

Hubiera sido tan infeliz si no hubiera podido ganarme tu amor… pero ahora soy el hombre más feliz del mundo porque tú y yo estamos juntos y porque podemos celebrar un vez más un San Valentín que espero sea inolvidable.

Solo tú logras hacerme escribir cartas, hacerme hablar de lo que siento, de lo que sueño, de los que quiero en la vida.

Mientras otros creen que soy frío solo tú sabes quién soy en realidad, que te amo y que por ti lo daría todo.

Amor, eres la única chica para mí, me haces realmente feliz y espero que lo tenemos nada logre malograrlo, que nos sigamos amando así, con este amo puro, sincero y real. Feliz San Valentín, mi amor.

Carta de amor N° 3

Feliz San Valentín, mi vida.

Desde que estás conmigo siento que el mundo ha cambiado, debe ser que yo he cambiado y que veo el mundo con ojos diferentes, más alegres, más esperanzados y todo gracias a tu amor.

Si vas conmigo de la mano, si te tengo a mi lado todo es mejor, todo lo veo muy claro, los problemas quedan atrás, tu sonrisa tiene el poder de eso y de mucho más.

Hoy que celebramos nuestros primer San Valentín juntos quiero que todo sea perfecto para que este día quede para siempre en nuestro corazones como una muestra de nuestro gran amor.

Que cada vez que estés tristes o dudes al menos un poco del amor que siento por ti recuerdes este día y entonces sepas que te amo con todo lo mejor de mí.

Eres la única que me hace sonreír cuando tus recuerdos vienen a mi mente, cuando recuerdo tus ocurrencias, tu risa; me lleno de ternura cuando recuerdo tus besos, tus caricias y ti forma de amar.

Eres lo mejor que me ha pasado en la vida y quiero que me sigas pasando por el resto de mi vida. Feliz San Valentín, mi amor.