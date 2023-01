Defensa de ex ministra de Justicia expone argumentos ¿Qué pasa con la AC a Ríos?

El defensor de la ex ministra Marcela Ríos, José Antonio Viera-Gallo constestó a la acusación, señalando que la facultad de otrogar indultos es del Presidente y no de la ex secretaria de Estado. En tanto, oposición y oficialismo buscan sumar apoyos.