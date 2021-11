Este domingo se vivió un nuevo debate presidencial de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en solo 19 días más, donde participaron cinco de los siete candidatos a La Moneda.

Las candidaturas de Yasna Provoste (DC), Eduardo Artés (UPA), Gabriel Boric (CS), Sebastián Sichel (Ind) y Marco Enríquez-Ominami (PRO) debatieron sobre cultura, educación, ciencia e innovación en la instancia organizada por la Universidad de Chile.

Mientras que José Antonio Kast (Partido Republicano) y Franco Parisi (Partido de la Gente) se restaron de la instancia.

Educación

Gabriel Boric

Pretende condonar las deudas de créditos en educación

“Vamos a condonar progresivamente la deuda del CAE y terminar con este modelo de financiamiento para pasar a uno que asegure la gratuidad y que nadie se quede afuera por problemas de recursos”.

Yasna Provoste

Plantea aumentar el gasto en educación pública

La candidata de Nuevo Pacto Social plantea platea recuperar al país del “Abandono que el Gobierno ha hecho en la educación pública”. “Tenemos un plan de recuperación y reactivación que cuesta 1.800 millones de dólares en cuatro años”.

Eduardo Artés

Idea un plan general de educación

“Yo creo que no se puede seguir tirando humo sobre los ojos de la gente (por el principio de libertad de padres a elegir la enseñanza). Ese principio no existe en la práctica, está determinado por el tamaño de la billetera”.

Sebastián Sichel

Respalda el lucro en la educación

“No satanizo para nada la participación del mundo privado en la educación pública. Todo lo contrario. Hay una tradición vieja desde la antigua República de que los privados colaboraban y cooperaban en el sistema educativo”.

Marco Enríquez-Ominami

Propone una “tuición estatal”

“Todos estamos de acuerdo en duplicar, triplicar el sistema, pero no basta. Esto no es un asunto de plata. Se va a requerir más Estado, que todos los privados tengan tuición estatal firme”, para garantizar el acceso a la educación de todos los sectores.

Cultura

Gabirel Boric

Plantea terminar los concursos para fondos

“Nos parece tremendamente importante terminar con la lógica de la concursabilidad y proponemos una política pública llamada ‘Puntos Concursables’ para financiar de manera permanente el desarrollo y el proceso creativo”

Yasna Provoste

Propone garantizar el financiamiento de la cultura, sitios de memoria y de los pueblos originarios.

“Creemos que no es solo la necesidad de mantener un financiamiento, sino que es un deber del Estado establecer en que estos sitios de memoria garanticen la no repetición” de las violaciones a los DDHH cometidas en dictadura.

Eduardo Artés

Propone fomentar la lectura

“Cuando las sociedades tienen sueños como fue durante el Gobierno del compañero Salvador Allende, todo el mundo leía. Los trabajadores, las trabajadoras, los niños andaban con un librito de bolsillo. La Quimatú hizo un trabajo maravilloso. Hoy día no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanzas, no hay sueños”.

Sebastián Sichel

Plantea robustecer la Ley de Donaciones para favorecer la cultura.

“Hay pymes que quieren ayudar a otros. La Ley de Donaciones debería ser el gran vehículo del aporte privado lo más abierto posible. Hoy día es complejo, solo hace que los grandes donen y por lo tanto me encantaría que las pymes y emprendedores pudieran donar”.

Marco Enríquez-Ominami

Pretende fomentar el consumo de cultura

La iniciativa se realizaría a través de un bono a asistentes a espectáculos culturales, por medio de la redistribución de recursos desde la compra de armamento a la cultura. “La pregunta es qué haremos con un gasto obsceno, que ofende a la cultura. En nuestro Gobierno interrumpiremos las compras previstas por mil 550 millones de dólares en el mediano plazo”.

Ciencia e innovación

Gabriel Boric

Propone una transición hacia las energías limpias y la economía verde.

“Nosotros nos hemos comprometido a avanzar decididamente en esta materia, a crear comités de transición justa para que aquellas empresas que son contaminantes puedan avanzar hacia otro tipo de trabajos que sean sostenibles y sustentables en el tiempo para que no pase lo que pasó en Lota en los ’90 en donde hasta el día de hoy sigue siendo la comuna más pobre de Chile porque no hubo un plan para acompañar a sus trabajadores”.

Yasna Provoste

Plantea “revitalizar” el rol de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico.

“El Estado pueda revitalizar el rol histórico con sus universidades, con las universidades estatales, con las universidades que son parte del Consejo de Rectores, con aquellas universidades que en este tiempo de crisis y de pandemia han sido un pilar muy importante para apoyar la gestión comunitaria”.

Eduardo Artés

Propone impulsar el desarrollo de energía nuclear para desarrollar la industria.

“Sin energía no desarrollamos la industria. Sin industria no desarrollamos la ciencia ni la técnica. Y sin la ciencia y la técnica, claramente no vamos a poder tener un país sustentable. Para nosotros está íntimamente ligado el desarrollo científico al desarrollo industrial”.

Sebastián Sichel

Plantea agilizar la burocracia estatal para hacer operar los recursos del Estado.

“Creo que hay que hacer operar una ley que permite el remate de los usos de agua no utilizados que está desde el 2015 y que la burocracia estatal no funciona. Y tenemos un problema de acumulación también por ineficacia del Estado para hacer operar los recursos”.

Marco Enríquez-Ominami

Anunció que firmará el acuerdo de Escazú y a impulsar el desarrollo industrial.

“Chile es un país que en los ’90 se arrancó de América Latina para vender cobre, salmón, madera, vino tinto, fruta y algo de turismo. O sea, un país primitivo desde el punto de vista de sus productos, con poco valor agregado. Solo la ciencia nos puede salvar. Nosotros proponemos dos puntos del PIB”.