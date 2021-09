A casi dos meses de las elecciones presidenciales 2021, donde se elegirá al nuevo Presidente de la República, la lucha por el sillón de La Moneda ya entró en tierra derecha en el país, con los candidatos ya oficializados de cara al proceso de sufragio del 21 de noviembre.

Así, los nombres que estarán en la papeleta serán Gabriel Boric (Convergencia Social) Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Yasna Provoste (Unidad Constituyente), Eduardo Artés (Unión Patriótica), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista de Chile) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

Por lo mismo, ya se fijó el primer debate presidencial televisado, esto luego de otras instancias donde candidatos de las primarias participaron, además de las cartas de Unidad Constituyente, siendo esta la primera vez que estarán la mayoría de los candidatos.

Para este debate habrán dos excepciones. Una es Franco Parisi, quien ha estado a la palestra en los últimos días debido a una eventual orden de arraigo nacional por demanda de pensión alimenticia. El candidato actualmente se encuentra en Estados Unidos, por lo que no estaría en el proceso junto a sus contrincantes.

El otro candidato que no podrá estar es Marco Enríquez-Ominami , quien vuelve de México y debido a su cuarentena obligatoria y no poder participar por Zoom por decisión de los organizadores del debate, no podrá estar en el proceso.





"Me informaron el día viernes recién pasado que no podré participar del debate, ya que es obligación asistir de forma presencial a los estudios de televisión", lamentó el candidato en una carta emitida, alegando discriminación.



¿Cuándo es el Debate Presidencial y quién transmite por TV?



El primer Debate Presidencial Televisado se llevará a cabo este miércoles 22 de septiembre, a las 22:30 horas.

Esta instancia será transmitida en TV en conjunto por las señales de CHV y CNN Chile.