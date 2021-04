“¿De qué sirve que nos llamen héroes y nos aplaudan?”: Enfermera manda potente mensaje para incentivar el autocuidado

Esta tarde el Presidente Piñera y el ministro Paris se reunieron en La Moneda con una serie de funcionarios de la salud en marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud este 7 de abril.

Durante la ceremonia marcada por los difíciles momentos que atraviesa el país en cuanto al avance de la pandemia, Natalia Troncoso, enfermera del Hospital Metropolitano, entregó un emotivo testimonio, llamando al autocuidado de la ciudadanía.

¿Cuáles fueron las palabras de la enfermera?

“No somos superhéroes. Muchas veces lloramos y otras queremos renunciar en el turno, muchos de nosotros ya no están, partieron médicos, auxiliares y de todos los estamentos, la realidad es dura y adversa. No queremos jugar a ser dios ni querer decidir quién vive y quién no, queremos dar la oportunidad de vivir a todos”, comenzó señalando la funcionaria, al referirse a la convivencia del día a día con el virus.

Y prosiguió indicando la impotencia que siente al ver que no se respetan las normas sanitarias, “Cuando veo noticias de fiestas clandestinas, cuando manejo al trabajo en horario del toque de queda y veo gente en la calle como si nada, cuando veo que les importa nada sacarse la mascarilla delante de otras personas, me da mucha frustración, porque siento que el esfuerzo que hacemos todos no sirve de nada”.

Pero el momento más potente del discurso fue cuando cuestionó el doble estándar de una buena parte de la ciudadanía. “¿De qué sirve que nos llamen “héroes” y que nos aplaudan? si cuando ustedes y sus familias no se están cuidando, están dando un mal ejemplo a sus hijos no respetando las normas de autocuidado, siendo ellos la esperanza de Chile”.

“Francamente les digo “Gracias”, pero no queremos sus aplausos, quiero ver al miso Chile que se une para la teletón, un Chile solidario y que se respeta, que todos nos unamos en el autocuidado y en seguir las normas, en que se cumpla con el proceso de vacunación”, fueron parte de los deseos de la profesional del Hospital Metropolitano.

Y finalizó enviando un mensaje a la ciudadanía para que realmente respeten las medidas sanitarias. “La salud no está en nuestras manos, está en las suyas”.