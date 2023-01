El Cometa Halley es uno de los fenómenos astronómicos, divisables desde la Tierra, más fantásticos y especiales, debido a su belleza y poca frecuencia con la que se puede ver. Es por esto que muchos se preguntan cuál será el afortunado año en que se podrá volver a observar.

¿Cuándo vuelve a pasar el Cometa Halley?

El Cometa Halley se verá nuevamente desde la Tierra en julio de 2061 y alcanzará su perihelio el día 28 de dicho mes.

Este cometa se puede divisar desde nuestro planeta cada 75 o 76 años aproximadamente, y la última vez que puedo ver fue en febrero de 1986.

Cabe destacar que, a comparación de su aparición en 1986, la próxima vez que aparezca el cometa Halley se verá mejor, ya que estará del mismo lado del Sol que la Tierra durante su paso más cercano a la estrella.

¿Qué es el Cometa Halley?

El Cometa Halley, oficialmente llamado 1P/Halley, es uno de los mejor conocidos y más brillantes cometas de "periodo corto" de la nube de Oort. Además, Halley es el único cometa de período corto que es visible a simple vista desde la Tierra.

La órbita de este cometa fue calculada por primera vez por el astrónomo Edmund Halley en 1705. Aunque, anteriormente fue visto en Europa en el año 1456 por el astrónomo alemán Johann Müller Regiomontano.

La lista de los años de observaciones del cometa es la siguiente: 239 a. C., 164 a. C.,45 86 a. C. 11 a. C., 66, 141, 218, 295, 374, 451, 530, 607, 684, 760, 837, 912, 989, 1066, 1145, 1222, 1301, 1378, 1456, 1531, 1607, 1682, 1759, 1835, 1910 y 1986, y próximamente, 2061.

En cuanto a las características del Cometa Halley, este se compone de un núcleo relativamente pequeño, de 15 km de largo y 8 km de ancho y de alto.

Posee una masa baja, de 2,2×1014 kg y una densidad de 0,6 g/cm3. Refleja apenas el 4% de la luz recibida, más o menos lo mismo que el carbón, de modo que se trata de un cuerpo negro, aunque desde la Tierra luzca blanco y brillante.

Halley posee un coma o cabellera (nube de gas) que se extiende a lo largo de millones de kilómetros en el espacio. Aquel gas es emitido cuando la energía del Sol calienta su superficie, y está compuesto de un 80% de vapor de agua, un 17% de monóxido de carbono y entre 3 y 4% de dióxido de carbono, con trazas eventuales de hidrocarburos.