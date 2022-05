Vacunación Covid-19 | ¿Cuándo me puedo vacunar? Revisa el calendario de este jueves 12 de mayo

Los contagios por Covid-19 han tenido un alza en nuestro país, por lo que las autoridades sanitarias han decidido que 95 comunas retrocedan a la fase de Medio Impacto Sanitario, cambio que regirá desde mañana jueves 12 de mayo a las 05.00 horas de la mañana.

El Ministerio de Salud también anunció una nueva medida en el marco del nuevo plan Paso a Paso, que implica la exigencia de la Cuarta Dosis de la vacuna contra el Covid-19 para obtener el Pase de Movilidad, esto a partir del próximo miércoles 1 de junio.

Es por esto que es muy importante que las personas cumplan con el deber de inocularse ya que, si no lo hacen, no podrán acceder a el Pase de Movilidad o, si ya lo tienen, este se bloqueará y ya no servirá.

En cuanto a las cifras del plan de vacunación, un 95,17% de la población objetivo mayor de 18 años se ha inoculado con la primera dosis y un 93,72% tiene el esquema completo de vacunación. En total, se han administrado 53.235.542 dosis a las personas de la población objetivo.

A continuación, te contamos si es que mañana jueves 12 de mayo puedes vacunarte con la dosis que te corresponda.

¿Me puedo vacunar este jueves 12 de mayo?

Mañana jueves 12 de mayo pueden inocularse todas las personas desde los 18 años o más que hayan recibido la tercera dosis hasta el 28 de noviembre de 2021.

También pueden vacunarse los funcionarios de la salud pertenecientes al sistema público o privado y las personas inmunocomprometidas con dosis de refuerzo hasta el 16 de enero de 2021.

Si no sabes cuál es la fecha de tu última dosis, revisa AQUÍ.