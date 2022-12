Ya queda poco para que llegue el 2023 y que comience el nuevo Proceso Constituyente, que se viene con elecciones de voto obligatorio al igual que en los plebiscitos de este año.

¿Qué elecciones habrá en Chile el 2023?

Abril de 2023: Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio.

Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con 26 de noviembre de 2023: Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

Cabe destacar que acerca de las elecciones del nuevo Proceso Constituyente, el Servicio Electoral (Servel) advirtió que las fechas propuestas deberían postergarse en un mes.

"Es un acuerdo grueso faltan los detalles, quizás cientos de detalles, que hay que legislar", declaró el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, sobre el pacto firmado por las fuerzas políticas.

"La vez anterior, entre el acuerdo y la reforma constitucional, hubo un plazo casi de un mes y medio. Ahora, mes y medio, si se repite esto, y sobre todo con la complicación de las fiestas de fin de año, puede ser lento", afirmó Tagle.

El presidente del Servel manifestó que "en ese caso, puede que no se llegue a abril por los plazos. Pero no le veo mayor problema de que en el calendario sea en mayo la elección de los consejeros, y diciembre, que normalmente hemos hecho elecciones, las presidenciales de segunda vuelta, el Plebiscito. Así que no hay mayor drama".

"El 30 de abril es problemática como fecha, porque está el 1 de mayo feriado. Y los plazos complicados son dos: Uno, el cierre del registro electoral para confeccionar el padrón y hacer el proceso de auditoría y reclamos ante los tribunales [...]. Y, segundo, la declaración de candidaturas, que tiene que ser 90 días antes", sentenció.

Además, el Servel advirtió que será difícil realizar las elecciones en abril "por los tiempos", ya que "confeccionar el padrón requiere tiempo. Hay procesos relevantes como la auditoria al padrón y el derecho a reclamo, que eso dura un mes cada uno. Suprimir esos procesos le puede costar deslegitimación a las elecciones".