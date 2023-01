Este 2023 los trabajadores y trabajadoras del sector público tuvieron un reajuste salarial de un 12% en relación al año pasado. También, acordaron recibir múltiples beneficios durante el año como el Aguinaldo Fiestas Patrias y Aguinaldo Navidad, además de obtener un importante bono durante este verano.

¿Cuál es el bono que reciben los trabajadores públicos durante este verano?

Durante este verano los trabajadores del sector público reciben el Bono Vacaciones 2023, un beneficio que se paga una vez al año y al que no es necesario postular, ya que lo reciben automáticamente quienes cumplan los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Vacaciones 2023?

Ser trabajador del sector público .

. Remuneración líquida igual o inferior a $943.703.

Remuneración inferior a $3.125.052 brutos.

¿Cuánto dinero entrega el Bono Vacaciones 2023?

El el monto que reciben los y las trabajadoras depende del sueldo mensual que gana cada uno:

Trabajadores con renta liquida a noviembre 2022 igual o inferior a $943.703 recibirán un bono de $100 mil pesos.

recibirán un bono de Trabajadores con remuneración líquida que supere esa cantidad y no exceda una remuneración bruta de $3.125.052 obtendrán $50.000 pesos.

Además, el Bono Vacaciones no es imponible, por lo que no tendrá renta para ningún efecto legal y no está afecto a descuentos.

¿Cuándo pagan el Bono Vacaciones?

Según establece la ley 21.526, el Bono Vacaciones 2023 para trabajadores públicos se paga durante el mes de enero, sin embargo no se establece una fecha fija.

Esto quiere decir que la mayoría de las personas ya debieron haber recibido el beneficio, aunque el pago depende de cada lugar de trabajo.

¿Cómo saber si ya me pagaron el Bono Vacaciones?

El Bono Vacaciones debiese pagarse en la misma cuenta en la que el empleado público recibe su salario mensual, por lo que primero debes revisar en ella.

En caso de que aún no ten han pagado, puedes consultar en tu trabajo cuándo se entregará el beneficio, aunque legalmente tienen hasta el martes 31 de enero para hacerlo.