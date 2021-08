Un nuevo proceso electoral se llevará a cabo este fin de semana. Se tara de la Consulta Ciudadana del pacto de centro-izquierda, Unidad Constituyente.

Desde las 9.00 horas del sábado 21 de agosto se podrá acceder a los locales de votación ya anunciados para ejercer el derecho a sufragio. Ese día se enfrentarán los candidatos Carlos Maldonado (PR), Yasna Provoste (DC) y Paula Narváez. Solo uno de ellos representará a Unidad Constituyente en las elecciones presidenciales de noviembre.

Estos comicios son voluntarios, por lo tanto no sea arriesga ninguna infracción por no asistir. Quien lo desee puede ejercer su derecho a sufragio. No obstante, existen algunas restricciones respecto de quiénes pueden votar.



¿Quiénes pueden votar en la Primaria de Unidad Constituyente?

Según las normas del pacto, este sábado 21 de agosto pueden votar en la Consulta Ciudadana de Unidad Constituyente:

- Personas afiliadas a un partido político integrante de Unidad Constituyente: DC, PPD, PR, PS, PRO, PL, Nuevo Trato y Ciudadanos.

- Personas independientes sin afiliación política