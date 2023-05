Este es el único trámite que debes hacer en comisarías este domingo si no vas ir a votar

La elección de consejeros y consejeras constitucionales será de carácter obligatorio durante este domingo 7 de mayo, sin embargo existes situaciones por las que los votantes no podrán cumplir con ello y deberán presentar las excusas válidas para no ser multados. En Redgol te contamos cuál es el único trámite que puedes hacer en comisarias si no vas a votar.

Este es el único trámite que debes hacer en comisarías

Para este 7 de mayo el único trámite que podrás realizar para evitar una multa es la de encontrarse a más de 200km del lugar de votación. Si este es tu caso deberás presentarte en alguno de los cuarteles de Carabineros, es decir, comisaria, tenencia o retén para dejar una constancia de encontrarte a más de 200km de tu domicilio electoral.

Luego, guarda el comprobante de la constancia y una vez que recibas la citación del Juzgado de Policía Local deberás acudir a excusarte ante el Juez con tu comprobante de la constancia que realizaste el 7 de mayo.

Puedes hacerlo vía online

A modo de agilizar este proceso, durante este 2023 se podrá realizar este mismo trámite a través de la Comisaria Virtual, según lo explicado por el general Juan Muñoz, jefe de Plana Mayor Especial de Carabineros quien mantuvo una reunión de coordinación con distintas autoridades del Estado.

Para ello deberás hacer lo siguiente:

Ingresa AQUÍ y te enviará a la Comisaría Virtual para que ingreses con tu ClaveÚnica. Luego, llena con tus datos personales el formulario correspondiente de excusa y una vez hecho, el sistema te entregará un código que de igual manera se enviará al correo electrónico registrado. Con el código y cédula de identidad deberás dirigirte a una unidad policial más cercana al domicilio y mostrar los documentos para que un funcionario policial realice el trámite y valide la constancia. Una vez que se realice el trámite, la persona votante recibirá la copia de constancia en su correo electrónico para presentarlo ante el Juzgado de Policía Local una vez que emita la citación. En caso de no poseer ClaveÚnica o no contar con accedo a internet, se podrá realizar estos mismos pasos en una unidad policial.

¿Qué hago si cuento con otra excusa?

En caso de contar con una de las siguientes excusas:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Los votantes deberán presentar la debida justificación ante el tribunal competente una vez que sean notificados para acudir. De lo contrario, los ciudadanos se arriesgarán a una importante multa de 0,5 a 3 UTM, es decir, desde los $31.537 hasta los $189.222 pesos.