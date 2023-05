A partir de las 08:00 horas que comenzó la votación por los candidatos a consejeros constitucionales y es muy importante que votes por un solo candidato , ya que de lo contrario podría ser considerado como un voto erróneo. En Redgol te contamos el significado y diferencias de los votos nulos y en blanco para las elecciones 2023.

¿Cómo se vota nulo o en blanco?

De acuerdo a la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios en su artículo 77, en relación a los votos nulos, “serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca marcada más de una preferencia, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas”.

En cambio, los votos blancos cuentan con la principal diferencia en la elección de ninguna preferencia, “se escrutarán como votos en blanco las cédulas que aparecieren sin la señal que indique una preferencia por candidato u opción del elector, contengan o no en forma adicional leyendas, otras marcas o señas gráficas”.

¿Son considerados los votos blancos y nulos al conteo?

No, ambas opciones no serán consideradas para ninguna opción política y así lo explicó el presidente de Servel, Andrés Tagle, quién aseguró que “el voto nulo no se considera para nada, lo mismo que el voto en blanco. No tiene ningún efecto en términos de los cargos que se están eligiendo”.

¿Cómo se debe doblar el voto?

Una vez que acudas a tu local de votación, te entreguen tu papeleta y marques a tu único candidata o candidato a consejero constitucional, debes doblar de izquierda a derecha dos veces y de abajo hacia arriba una vez.

Es importante que cierres la pestaña en la cual se pega el sticker de Servel que se encuentra en la parte superior y no lateral que es el talón, ya que esta última la debes mostrar al vocal de mesa para luego depositar tu voto en la urna que corresponda.

Conoce a los consejeros por la RM

Todo por Chile

Natalia Piergentili (PPD)

Nicolás Preuss (DC)

Carmen Frei (DC)

Andrés Sepúlveda (PR)

Paz Suárez (PPD)

Rodrigo Chandía (PR)

Unidad para Chile

Karen Araya (PC)

Yerko Ljubetic (CS)

Camila Miranda (Comunes)

Sadi Melo (PS)

Rocío Donoso (RD)

Rodrigo Rettig (PL)

Chile Seguro

Gloria Hutt (Evópoli)

Jaime Ravinet (Ind-Evópoli)

Eleonora Espinoza (RN)

Bruno Baranda (RN)

María José Puigrredón (UDI)

Rodrigo Delgado (UDI)

Partido Republicano

Macarena Bravo

Luis Silva

Tabita Silva

Ignacio Dulger

Sylvia Bustos

Jorge Ossandón

Pacto de la Gente

Elizabeth Rodríguez

Carmen González

Tamara Ramírez

Mauricio Pavez

Ramón Huidobro

Gonzalo Inojoza