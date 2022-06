Quedan muy pocos meses para que llegue el 4 de septiembre y se voté el Plebiscito de Salida de la Nueva Constitución, redactada por la Convención Constituyente.

En esta votación, de carácter obligatorio, los ciudadanos chilenos tendrán que sufragar y elegir entre las opciones del Apruebo y Rechazo a la nueva Carta Magna.

Recordemos que fue el 14 de mayo la fecha en que la Convención terminó el primer borrador de normas de la propuesta para la Nueva Constitución. La cual, actualmente, consta de 499 artículos y 8 capítulos.

Cabe destacar que el Oficialismo y todos los partidos cercanos a este, han anunciado que votarán a favor del Apruebo, mientras que la Oposición se manifestó a favor de la opción del Rechazo.

La coalición de Chile Vamos, por su parte, entregó una propuesta al Gobierno de evaluar un posible Plan B si es que gana el Rechazo. Otras opciones que plantearon fueron convocar una comisión de expertos o una nueva elección de constituyentes.

Ante esto, el Ejecutivo declaró su completo rechazo a estas propuestas.

"No hay más camino. No hay más opciones. Quien trate de generar mayores incertezas y especulaciones sobre otros procesos que no existen está faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre", afirmó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Si te interesa leer el borrador de la Nueva Constitución, revisa a continuación.

¿Cómo puedo descargar el borrador de la Nueva Constitución?

Solo debes ingresar AQUÍ, para leer y descargar el borrador.