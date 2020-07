¿Cómo afecta la pandemia a los niños?

Con la llegada del Coronavirus las dinámicas familiares han tenido que cambiar y adaptarse a esta nueva forma de vivir. Los jardines infantiles, colegios y universidades cerraron, optando algunos por la modalidad de clases online, creando una nueva convivencia en las casas entre padres e hijos, donde la mayoría se encuentra haciendo teletrabajo.

La salud mental de la población ya no es la misma y ha afectado de sobremanera a los niños, con cambios de humor, desobediencia y mucho más demandantes con los padres.

La siquiatra de Clínica MEDS, Pilar Del Río explica que es normal que los niños pasen por cambios de humor y que es fundamental apoyarlos y contenerlos en estos momentos que se vive en pandemia.

“Tener rutinas es importante, que los niños se levanten de la cama, se duchen, vistan, hagan las tareas, entre otras cosas. Esto los mantiene activos y van también marcando etapas del día. Ahora no hay que ser rígidos en estos momentos donde no sabemos qué puede pasar, por eso hay que ser flexibles y tener paciencia, ya que quizás no todos los días se podrá cumplir con el itinerario establecido”, menciona la psiquiatra.

La profesional añade que puede haber días donde los niños estén tristes o enojados sin un motivo claro, por lo que es bueno saber cómo acercarse a cada menor. “La contención no tiene que ser precisamente una conversación, sino que puede ser un abrazo, cocinarle algo rico, ver una película juntos. Lo importante es que el niño sepa que los adultos están ahí a su lado, que están pasando por esto juntos y que eventualmente pasará, por eso también es fundamental recalcar que no es el minuto de implementar nuevas normas, sino de acompañarse”, precisó.

Hoy en día, muchos padres están preocupados por cómo el encierro permanente afectará a los niños, sobre todo si son hijos únicos. Ante esto, la siquiatra explica que los menores son capaces de adaptarse a nuevas rutinas y que un niño que es hijo único, es un menor que está acostumbrado a estar sin hermanos y entretenerse solo, por lo que no le va a afectar su salud. Sin embargo, recalca que sí es importante preocuparse cuando desaparece la funcionalidad, por ejemplo, cuando un niño deja de comer, no se levanta de la cama o su humor cambia permanentemente.

La profesional de MEDS hace hincapié en la importancia de realizar actividad física todos los días, aunque sea por 15 minutos, ya que además es beneficioso para la salud mental. “Incluso, no se necesita mucho espacio con los niños, ya que pueden bailar frente al televisor, o incluso para los más pequeños bajar y subir sillones”, precisó.

Para más información, te invitamos a ver el Facebook Live que se realizó con la psiquiatra, Dra. Pilar Del Río