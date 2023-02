El C/2022 E3 (ZTF), o conocido coloquialmente como cometa Verde, es un cuerpo celeste de largo recorrido que llama la atención por ser un cometa con una cola verdosa, por lo tanto es un atractivo para los amantes de la astronomía y quienes gustan de estos eventos astronómicos.

¿Cómo sacar buenas fotos al Cometa Verde?

En primer lugar, uno de los requisitos imprescindibles para fotografiar un evento astronómico de tal característica es ubicarse bajo un cielo oscuro, despejado y libre de contaminación lumínica.

Sin embargo, es importante destacar que un teléfono móvil es insuficiente si quieres retratar eventos de estas características, por lo que es recomendable contar con al menos una cámara réflex digital, trípode y un disparador de cable para tomar fotos a distancia con solo pulsar un botón.

Por otra parte, para los amantes de la astronomía, existen aplicaciones como Stellarium o SkySafari para que puedas conocer los cuerpos celestes que se encuentran de acuerdo a tu ubicación geográfica.

Mira EN VIVO al Cometa Verde

Ver al cometa puede ser algo complicado si no se cuenta con las condiciones, lugar e implementos necesarios para observarlo con la mayor calidad posible, por ende, si no cuentas con ello no te preocupes. Puedes seguir EN VIVO al Cometa Verde a través de este ENLACE para no perderte de este evento astronómico.

¿Cada cuánto tiempo se puede ver al Cometa Verde?

El astro se caracteriza por visualizarse en un aproximado de 50 mil años en pasar junto al planeta tierra, por lo mismo se convierte en un evento muy interesante para observarlo.

A diferencia del cometa Halley que orbita alrededor del sol cada 75 años, se recomienda hacer lo posible para no perderse al cometa Verde cuando pase por nuestro país.