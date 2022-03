¿Sabías qué? En nuestro país existe un decreto presidencial que fue creado en noviembre de 2018 que establece que todo el territorio nacional tendrá que realizar el cambio de hora durante el mes de abril, con la excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El cambio se lleva a cabo durante el otoño y el invierno, equivalente a cinco meses hasta inicios del mes de septiembre que vuelve a regir el horario veraniego. El objetivo de la modificación de la hora es aprovechar de mejor manera la cantidad de luz solar que durante estos meses se hace más escasa.

Sin embargo, el cambio de horario puede tener efectos adversos para la salud de las personas, como trastornos del sueño, insomnio o incluso la somnolencia excesiva. Para enfrentar este cambio los expertos de la salud recomiendan dormir las horas adecuadas, no beber grandes cantidades de alcohol antes de acostarse, no utilizar dispositivos electrónicos antes de dormir, además de mantener una alimentación balanceada, para no activar el sistema nervioso central antes de dormir.

A continuación te mencionamos qué día se debe realizar el cambio de hora.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El sábado 2 de abril a las 00:00 horas, los relojes deberán retrasarse 60 minutos, marcando las 23:00 hrs.