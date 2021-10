La labor de los vocales de mesa será fundamental para las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre, por lo que serán beneficiados con el Bono Vocal de Mesa.

El próximo mes se deberá escoger al nuevo Presidente o Presidenta de Chile y también a nuevos parlamentarios. Algunas de las funciones que tienen que cumplir los vocales de mesa son integrar una Mesa Receptora de Sufragios, recibir los votos emitidos y realizar el escrutinio de estos.

El Servel publicará mañana viernes 30 de octubre la lista de personas designadas como vocal de mesa. Quienes no puedan participar del proceso, deberán presentar sus excusas desde el 2 al 6 de noviembre. Mientras que, quienes no asistan y no tengan excusas, enfrentarán una multa de hasta $422 mil pesos.

En tanto, quienes sí asistan a cumplir su labor, recibirán una gratificación monetaria. Conoce todos los detalles a continuación.



¿Cuánto dinero pagan a los vocales de mesa?

Los vocales de mesa que asistan a cumplir su función el domingo 21 de noviembre recibirán un bono de dos tercios de UF, es decir alrededor de $20 mil pesos.

Además, se hará un pago adicional de 0,23 UF, es decir cerca $6.900 pesos extra, en el caso de los vocales que necesiten capacitación por primera vez.