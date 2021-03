Balance Minsal | Se registran más de 6 mil casos y 21 comunas de la Región Metropolitana retroceden a Cuarentena

Este lunes, en un nuevo Reporte Covid el Ministro de Salud Enrique Paris comenzó señalando que la variación de nuevos casos confirmados es de +17% en los últimos 7 días.

Son tres las regiones que disminuyen los casos en la útima semana, entre ellas destaca Magallanes y Aysén. La positividad en la Región Metropolitana es de un 7%.

El jefe de la cartera, destacó que Chile es lider en cuanto a testeo de exámenes PCR a nivel mundial y latinoamericano.

Además, se recibieron ayer 2 millones de dosis más correspondientes a la vacuna Sinovac, lo que viene a fortalecer el sistema de salud chileno que ya supera las 5.642.004 millones de personas inoculadas.

En cuanto a las personas mayores de 60 años, se han vacunado 2.834.125. Las autoridades destacaron, que se deben manter las medidas sanitarias para que el número de casos disminuya.

Se suspenderá el permiso de desplazamiento personal los fines de semana, a contar del día 27 de marzo. Es decir que las comunas en Fase 1 de cuarentena no podrán salir en dichos días. La banda horaria Elige vivir sano", se extiende de 6 am a 9 am, sábados, domingos y festivos.



Cifras Covid-19

Este lunes se registraron 6.155 casos nuevos de Covid-19, lamentando el fallecimiento de 80 personas.



Cambios en el Plan Paso a Paso

Estos cambios son válidos a contar del jueves 25 de marzo a las 5:00 am

- Retroceden a Transición: Putaendo, Codegua, Mostazal, Cobquecura, El carmen, Quirigue, Nacimiento.



- Retroceden a Cuarentena: Illapel, Cabildo, Limache, La Cruz, Calera, Cerro Navia, Maipú, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñalolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja, Peñaflor, Olivar, Graneros, Rancagua, Rauco, San Javier, Yerbas Buenas, San Clemente, Maule, San Carlos, Pinto, Quillón, Santa Juana, Laja, Yumbel, Puyehue, Quinchao.



- Avanzana a Transición: El Quisco, Catemo, Las Cabras, Quemchi Palena



- Avanzan a Preparación: Tierra Amarilla, Andacollo, Vichuquén.